AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, ' Kadın kooperatifleri kadın girişimcileri ortaya çıkartmak istiyoruz'

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, “Ev kadınlarımıza ‘buyurun gelin sizlere 1-2 aylık kurslar düzenleyelim. Burada neyi nasıl üreteceğinizi gösterelim. Ürettiklerinizin tamamını biz satın alalım’ diyoruz. Kadın kooperatifleri kadın girişimcileri ortaya çıkartmak istiyoruz. Almış olduğumuz bu ürünle ihtiyaç sahibi ailelerin bütçelerine 10 bin 15 bin lira aylık katkıda bulunmak istiyoruz. Bununla birlikte aldığımız ürünlerin online olarak tüm Türkiye’ye inşallah pazarlamasını gerçekleştireceğiz” dedi.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, Küçükçekmece’de Pazar esnafını ziyarette bulundu. Yeniay, burada pazarcı esnafıyla sohbet ederken vatandaşların da taleplerini dinledi. Annelere oyuncak takdiminde bulunan Yeniay ardından Küçükçekmece ile ilgili yapacağı projelerini anlattı.

“Otoparkların tamamını binaların altına alacağız”

Projelerinden bahseden AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, “Küçükçekmece yapı stoku itibarıyla aslında riskli yapıların fazla olduğu bir ilçe. Sokaklarımızın dar olması, otoparklarımızın olmaması, bütün araçların sokaklarda bulunması, beraberinde eğitim ve yeşil alanların eksikliği burada hat safhada kendisini göstermektedir. Bugün pazardayız. Vatandaşımız haklı olarak pazarın darlığından ve rahat olmamasından şikayet ediyor. Tam olarak bunların tamamını ortadan kaldıracak yeni planlama ve yapılaşma dönemi beraberinde de deprem riskini ortadan kaldırmak istiyoruz. Çünkü İstanbul’daki en fazla riskli yapı maalesef Küçükçekmece’de bulunuyor. Bunu da ortadan kaldırmanın yolu 5-10 binayı bir araya getirerek yolları en az 20-30 metrelere çıkararak, bütünleştirmeyi arzu ediyoruz. Otoparkların tamamını binaların altına alacağız. Her binanın altında spor alanları içlerinde oyun alanları olacak. Yeşil alanlar olacak çünkü çocuklarımız evlerinden çıkıp bir parka gitmek için çok da uzaklaşmamalı bütün bu ihtiyaç ve beklentilerini bulundukları yerde rahat bir şekilde karşılayabilmeliler. Bununla birlikte meydanlar ve bulvarlarda hayat şekillenir ama bunun için de bulvarın yürüyecek, yaya yolları bisiklet yolları ve araç yollarına müsait olması gerekiyor. Yine bu bulvarların üzerinde ticari alanların iş hayatının da yeterince karşılanmış olması gerekiyor. O yüzden de önümüzdeki dönem Küçükçekmece’de aslında yeni yüzyılını inşa edeceğimiz, beraberinde bir yeni yaşam inşa edeceğimiz dönem olacaktır. O yüzden Küçükçekmece’nin geleceğinde artık sıkça bilimden sanattan kültürden inovasyondan ama sağlıklı bir kentleşmeden bahsedilen bölge olacak” dedi.

“Kadın kooperatifleri kadın girişimcileri ortaya çıkartmak istiyoruz”

Ev kadınlarına ilişkin projelerden bahseden Yeniay, “Burada sağlıklı kentlere ihtiyaç var. Sağlıklı yaşama, aşa ve işe ihtiyaç var. Bu çerçevede özellikle kadınlarımızı destekleyeceğiz. Ev kadınlarımıza buyurun gelin sizlere 1-2 aylık kurslar düzenleyelim. Burada neyi nasıl üreteceğinizi gösterelim. Ürettiklerinizin tamamını biz satın alalım diyoruz. Kadın kooperatifleri kadın girişimcileri ortaya çıkartmak istiyoruz. Almış olduğumuz bu ürünle ihtiyaç sahibi ailelerin bütçelerine 10 bin 15 bin lira aylık katkıda bulunmak istiyoruz. Bununla birlikte aldığımız ürünlerin online olarak tüm Türkiye’ye inşallah pazarlamasını gerçekleştireceğiz” dedi.

“Her mahalleye bir kreş”

Kreş alanlarının yetersiz olduğunu vurgulayan Yeniay, “Çocuklarımız için de maalesef kreş alanlarında yetersizlik var. Okul öncesi eğitimlerde, anaokulu eğitimlerinde yetersizlik var. Bunları ‘her mahalleye bir kreş’ sloganıyla yaygınlaştıracağız. Nöbetçi kreşlerimiz devreye girecek. Okullarla ilgili velilerin de en büyük sıkıntılarından bir tanesidir, daha önce de İBB Başkan Adayı Murat Kurum’un da açıkladığı gibi güvenlik ve temizliğini İBB, bütün okulların bakım boyama ve onarım işlerini ilçe belediyeler olarak bizler karşılamış ve yürütmüş olacağız” diye konuştu.

“Küçükçekmece’yi tekrar festivallerin yapıldığı etkinliklerin yapıldığı noktaya getireceğiz”

Küçükçekmece’yi tekrar festivallerin yapıldığı noktaya getireceklerine dikkati çeken Yeniay, “Yine özellikle çocuklarımız için yeni eğitim ve spor alanları, bilim ve teknoloji merkezleri şu anda oluşturuyoruz. Bunları da hızlı bir şekilde devreye koyacağız. Amacımız Küçükçekmece’deki gençler bilgiyi tüketen değil üreten noktaya gelsinler, bilim ve inovasyon noktasında bir üst haline getirme arzusu içindeyiz. Yine burada oluşturacağımız yaz kamplarıyla ve kış kamplarıyla gençlerimizi deniz ve ormanla buluşturup yeni arkadaşlıklar oluşturmasını sağlayacağız. Burada Küçükçekmece geçmişte özellikle de tiyatronun, kültürün, sanatın, sporun merkeziydi. Bunlara hızla yeniden kavuşacağız. Küçükçekmece Gölü gibi gerçekten muhteşem bir göle sahibiz. Son yıllarda maalesef hoş olmayan kokuları ve manzaraları da tekrar duyar ve hisseder olduk. Küçükçekmece’yi tekrar eskisi gibi canlı burada festivallerin yapıldığı etkinliklerin yapıldığı noktaya getirmiş olacağız” dedi.

“Mahalle bazlı kentsel dönüşümleri birer birer devreye sokmuş olacağız”

Kentsel dönüşüme de değinen Yeniay, “Mahalle bazlı kentsel dönüşümleri birer birer devreye sokmuş olacağız. Önümüzdeki 15 yılı planlıyoruz. 15 yıllık planlama içinde yaklaşık 100 bin riskli yapımızın tamamını yenilemiş olmayı hedefliyoruz. 100 bin gibi bir sayıdan bahsediyorsak aslında bir kent inşa ediyorsunuz. Tam da burada önümüzdeki 100 ve bin yılı yaşamını inşa etmekten bahsediyoruz. O yüzden de gelecek inşasından bahsediyoruz. Bunun temelini çocuklarımız ve eğitim oluşturuyor. Bu manada bilim ve teknoloji kampüsümüzle başlayacak çalışma bilim ve teknoloji vadisi olarak da tüm bölgede planlamış olduğumuz alanları kapsayacak. Burası artık yeni yazılımların, robotik kodlamanın ve yapay zekanın merkezi haline gelmiş olacak. Amacımız şu bir gelecek yüzyılı inşa ediyorsak buradaki hedefimiz dünya standartlarında bir kenti ve bir yaşamı ortaya çıkartmak” ifadelerini kullandı.

“Hala ikili eğitim yapan yerler var”

Vatandaşların en çok dile getirdiği sorunlara ilişkin konuşan Yeniay, “Vatandaşın en çok talep ettiği konulardan bir tanesi ulaşım. Çünkü maalesef geçmişte 3 hat olan bölgeler şu anda bir hata düşmüş geçmişte 20 dakikada bir geçen otobüs ya da seferler şu anda 1 saate çıkmış durumda. İETT ile ilgili ciddi şikayet var. 2. Şikayet altyapıyla ilgili bakım ve onarım yapılmıyor. İSKİ ile ilgili şikayetler de var. Kentsel dönüşümle ilgili kamu marifetiyle şu anda ilçe belediyesi ve İBB tarafından yürütülen bir kentsel dönüşüm faaliyeti bulunmadığı için bunlarla ilgili talep ve şikayetler var. İşsizlikle ilgili şikayetler var. Tam da burada aslında işsizlikle ilgili burada her bir vatandaşımıza iş ve aş sözüyle yola çıkıyoruz. Meslek edinme kursları açmak zorundayız. Bunlar iş garantili olacak. Geçmişte İŞKUR ile KOSKEB ile ve bakanlıklarla birlikte bin kişinin üzerinde gencimizi meslek sahibi edip bir iş edinmesini sağlayarak o çalışmaları yürüttük. Benzer projelerimiz tekrar gelecek. Binlerce hatta 10 binlerce gencimizi önce meslek sahibi yapacağız. Bunlar da iş garantili olacak. Bir diğer beklenti okul, eğitim alanlarıyla ilgili. Kanarya, Mehmet Akif mahallelerimiz gibi mahallelerimizde okul alanları yok. Hala ikili eğitim yapan yerler var. Eğitim alanlarıyla ilgili bu alanları üretebilmek için de yine kentsel dönüşüme ihtiyaç var. İhtiyaç sahibi gençlerimize burs imkanları, konaklama imkanları, eğitim, ulaşım yardımı gibi desteklerle birlikte hayatı kolaylaştırmak istiyoruz. Yeni iş kuracak gençlerle ilgili buyurun gelin ofisiniz bizden diyoruz” şeklinde konuştu.