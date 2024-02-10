AK Parti'li Aziz Yeniay'ın seçim temasları sırasındaki silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları kapsamında katıldığı bir dernek toplantısında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları kapsamında katıldığı bir dernek toplantısı sırasında uzun namlulu silahlarla saldırı meydana geldi. Dernek binası önünde meydana gelen saldırıda 1 kadın yaralandı. Olaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesi’ndeki bir dernekte seçim çalışmaları yürüttüğü esnada, derneğin bulunduğu sokağın başından silahla ateş açılması sonucu bir vatandaşımızın yaralanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüphelilerin yakalanması için tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir” ifadelerini kullandı.