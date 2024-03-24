Akan trafiğe aldırış etmeden birbirlerine girdiler

Bursa'da 2 şoför, trafikte tartışmaya başlayınca akan trafikte otomobillerinden inerek birbirine girdi.

Akan trafiğe aldırış etmeden birbirlerine girdiler
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’da 2 şoför, trafikte tartışmaya başlayınca akan trafikte otomobillerinden inerek birbirine girdi.

Olay, Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte sözlü tartışan iki şoför, akan trafiği umursamayarak otomobillerinden inerek birbirine girdi. Diğer sürücülerin kornalı ikazına aldırış etmeyen öfkeli iki sürücü saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

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