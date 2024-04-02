Akbank Mobil'den Dijital Portföy Yönetimi hizmeti

Akbank, Ak Portföy iş birliğiyle Türkiye’nin mobil bankacılık üzerinden sunulan Dijital Portföy Yönetimi hizmetini hayata geçiriyor.

Akbank, Ak Portföy iş birliği ile Türkiye’nin ilk Dijital Portföy Yönetimi hizmetini Akbank Mobil üzerinden müşterilerine sunuyor. Yapılan açıklamaya göre, mobil uygulama üzerinden dijital portföy yönetimi hesabı açan tüm Akbanklılar, 200 bin TL ve üzeri birikimlerinde Ak Portföy uzmanları tarafından portföy yönetim hizmeti alabiliyor. Akbanklılar, Türkiye’nin ilk Dijital Portföy Yönetimi ürünü sayesinde, normal şartlarda çok daha yüksek tutarlardaki birikimler için verilen portföy yönetim hizmetine, banka ve Ak Portföy’ün yatırım ve dijitalleşme dünyasındaki öncü vizyonuyla kolayca ulaşıyor. Akbanklılar, sektörde ilk olan bu hizmet sayesinde birikimlerini, 500 milyar TL eşiğini aşan varlık büyüklüğü ile özel sektörde Türkiye’de önde gelenlerden ve dünyanın en büyük 500 portföy yönetim şirketinden biri olan Ak Portföy uzmanlığı ile değerlendiriyor. Dijital Portföy Yönetimi’nde müşterilerin varlıkları, çeşitlendirilmiş yatırımlardan oluşan portföy stratejilerine uygun olarak yönetiliyor.

Türkiye’nin ilk Dijital Portföy Yönetimi hizmetini Akbanklılar ile buluşturmaktan dolayı çok heyecanlı ve gururlu olduklarını ifade eden Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, “Uzun zamandır dijital ürün geliştirme yetkinliklerimizle müşterilerimizin mobil bankacılık deneyimini zenginleştirmeye, ülkemizde ‘ilk’leri oluşturarak sektörümüze öncülük etmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda ülkemizde birikim ve yatırım hizmetlerinin geniş kitleler için erişilebilir hale getirilmesi için çalışmalarımız yoğunlaşmıştı. Bu alanda sunulan ayrıcalıklı ürün ve hizmetlerin çok daha fazla insanımızın kullanımına sunulması, sektörün geleceğini ve müşterilerimizin yatırım ve birikim yapma alışkanlıklarını şekillendirme potansiyeline sahip. Akbank Mobil’den sunduğumuz Türkiye’nin ilk Dijital Portföy Yönetimi ürünü ile yatırım hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına ve geniş kitlelerin çok daha yüksek birikim sahibi yatırımcılara sunulan özel finansal olanaklardan küçük tutarlarla faydalanmasına öncülük edeceğiz” şeklinde konuştu.

Akbank Yatırım Hizmetleri olarak müşterilerinin yatırım tercihlerine ve beklentilerine paralel olarak yatırım kararlarını güvenle ve kolayca vermelerini sağladıklarını paylaşan Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dalya Kohen, “Akbank Yatırım Hizmetleri olarak teknolojinin ve dijital bankacılığın sağladığı olanakları en verimli şekilde kullanıyoruz. Dijital kanallarımız üzerinden müşterilerimizin yatırım ürünlerine ulaşmasını çok önemsiyoruz. Yatırım dünyasında yeni bir dönemin kapılarını açacak olan Türkiye’nin mobil bankacılık üzerinden sunulan ilk Dijital Portföy Yönetimi ürünü ile müşterilerimizin yatırımları Ak Portföy’ün uzmanlığında, kendilerine özel stratejiler doğrultusunda yönetilecek. Müşterilerimiz risk algıları ve hedeflerine uygun olarak mevduat üzeri getiri hedefli ya da tematik stratejilerle yönetilen Türkiye’nin ilk Dijital Portföy Yönetimi hesabını Akbank Mobil’den açabilecekler. Bu sayede müşterilerimiz yatırımlarına profesyonel yönetim, yenilikçi ve stratejik bir yaklaşımla yön verebilecekler” dedi.