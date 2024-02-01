Akbank'tan Türk ekonomisine 1 trilyon 201 milyar TL kredi desteği

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, “2023 küresel ekonomide enflasyonun ve buna bağlı olarak faiz artırımlarının gündem olduğu bir yıl oldu. Ülkemizde de benzer bir parasal sıkılaştırma dönemine girilirken başta ülke risk primi olmak üzere pek çok alanda önemli iyileşmeler yaşandı. Türk bankacılık sektörü 2023 yılında da güçlü yapısını korudu. Akbank da 2023 yılı boyunca Türk ekonomisini desteklemeye devam etti" dedi.

Akbank, 2023 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, 2023 yılında Türk ekonomisine 1 trilyon 201 milyar TL kredi desteği sağladı. Akbank’ın 2023 yılı finansal performansı üzerine açıklamada bulunan Genel Müdür Kaan Gür, “2023 küresel ekonomide enflasyonun ve buna bağlı olarak faiz artırımlarının gündem olduğu bir yıl oldu. Ülkemizde de benzer bir parasal sıkılaştırma dönemine girilirken başta ülke risk primi olmak üzere pek çok alanda önemli iyileşmeler yaşandı. Türk bankacılık sektörü 2023 yılında da güçlü yapısını korudu. Akbank da 2023 yılı boyunca Türk ekonomisini desteklemeye devam etti" dedi.

“2023 yılında ülkemizi, toplumumuzu ve müşterilerimizi desteklemeye devam ettik“

Gür, açıklamalarına şöyle devam etti: “2023 yılında 2,3 milyon net aktif müşteri kazanımıyla kuvvetli müşteri kazanımı performansımızı sürdürdük. Tabana yaygın mevduat ve bireysel kredilerdeki güçlü pazar payı kazanımlarıyla sürdürülebilir karlılığı odak noktamızda tutmaya devam ettik. 2023 yılında ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 962 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 1 trilyon 201 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 1 trilyon 293 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 1 trilyon 905 milyar TL’ye ulaştı. Yüzde 21 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız bu yıl 20 milyar 596 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 66 milyar 496 milyon TL konsolide net kâr elde etti. Bu başarılı yıldaki özverili performansları için Akbanklılara, bizlere duydukları güven için hissedarlarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.”