Akenerji analist ve portföy yöneticileriyle buluştu

Türkiye’nin önde gelen enerji şirketlerinden Akenerji’nin İstanbul’da gerçekleştirdiği yatırımcı buluşması, aracı kuruluş ve portföy yönetim şirketlerinden yoğun ilgi gördü.

Türkiye’nin en büyük sanayi gruplarından Akkök Holding ve Çek Cumhuriyeti merkezli enerji şirketi CEZ’in ortak iştiraki Akenerji, İstanbul’da yatırımcı buluşması gerçekleştirdi.

Hisse senedi piyasasının önde gelen aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerinden çok sayıda katılımcıyla gerçekleşen toplantı Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer’in açılış konuşmasıyla başladı. Akenerji CFO’su Özge Özen Aksoy’un sunumuyla devam eden buluşmada analist ve portföy yöneticilerine, şirketin 2023 yılı finansal performansı hakkında bilgiler verildi ve merak edilen konulara ilişkin sorular yanıtlandı.

Açılış konuşmasında şirketin verimlilik ve nakit oluşturmasına yönelik performansına dikkat çeken Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer, "7 hidroelektrik santrali, 1 rüzgar santrâli ve Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alan 1 doğal gaz santrali ile hem kaynak hem de coğrafi açıdan çeşitlendirilmiş 1224 MW’lık üretim kapasitemizi piyasa şartlarına göre mümkün olan en verimli şekilde işletmek ve üretimde devamlılığı sağlamak önceliğimizdir" dedi

Gencer, sözlerine şöyle devam etti: "Üretimden satışlar ve ciro bakımından Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer almaktan gurur duyuyoruz. Ayrıca portföy çeşitliliği açısından da sektörümüzde öne çıkan şirketlerden biriyiz. Fizibilite çalışmalarını devam ettirdiğimiz 198 MW’lık Kemah Hidroelektrik Santrali (HES) gibi ülkemizin yenilenebilir enerji üretimini destekleyecek projeler ve FAVÖK’ümüze önemli katkı sağlayan enerji ticareti, santral yapım, yönetim ve bakım hizmetleri gibi alanlara odaklanarak başarılı finansal performansımızı önümüzdeki dönemde de devam ettirmek istiyoruz."

Akenerji CFO’su Özge Özen Aksoy ise sunumunda şirketin sürdürülebilir finansal performansını vurguladı. Akenerji’nin 2019 yılında kredi borçlarını yeniden yapılandırarak çok önemli bir adım attığını belirten Aksoy, "Üç önemli hedefimizi ’mevcut santrallerimizi optimum seviyede ve kârlı bir şekilde işletmek’, ’ürün ve hizmet portföyümüzü genişletmek’ ve ’finansal sürdürülebilirlik’ olarak sıralayabilirim. Bu hedefler doğrultusunda hareket ederek 2022 ve 2023 yıllarında güçlü nakit akışı oluşturduk. 2019’da yüzde 45’ini TL’ye çevirerek, nakit oluşturma kapasitemize uyumlu bir şekilde yeniden yapılandırdığımız finansal borçlarımızı vadesinden önce ödemeler de yaparak yarıya düşürdük" dedi.

Nakit akışını her koşulda güçlü tutabilmek hedefiyle elektrik üretiminin yanı sıra enerji ticaretine de önem verdiklerine dikkat çeken Aksoy, "Avrupa enerji pazarında elektrik ticareti yaparak FAVÖK’ümüze önemli katkı sağladık" dedi.

Aksoy, sözlerini şöyle tamamladı: "Dinamik ve inovatif bir şirketiz. Sektördeki paydaşlarımıza santral yapım, yönetim ve bakım gibi hizmetler sunarak, kapasite kiralamaları yaparak 35 yıllık deneyimimizi bize gelir sağlayan bir iş modeline dönüştürdük. Nitelikli insan kaynağımızla, yenilikçi yaklaşımımızla sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz."