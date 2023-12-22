Akıllı vezneler artıyor

Bilecik’in Söğüt ilçesinde akıllı su yükleme vezneleri koyulmaya devam ediyor.

Söğüt’te işlemlerin hızlanması ve halka kolaylık sağlamak adına birçok noktaya su yüklemek için akıllı vezneler koyulmaya devam ediyor. Kayhan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesinde kurulan akıllı vezne ile vatandaşlar belediyeye gitmeden su yükleme işlemini 7/24 gerçekleştirebilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, "Su yükleme noktamız bir taneydi ve sadece nakit para ile işlem yapmaktaydı. Ayrıca arıza yapması durumunda halkımız zaman zaman mağduriyet yaşamaktaydı. Konu ile ilgili Enerji yetkilileri, Tahsilat birimimiz ve Bilgi İşlem Birimimiz ile görüşme yaptık. Akıllı Vezne Sayımızı arttırmak istediğimizi bildirdik. Arkadaşlarımız alt yapı ve teknik çalışmalarını tamamladı. Geçtiğimiz günlerde Veznemiz kuruldu ve gerekli test süreci tamamlandı. Bu veznemiz belediyemizde bulunan makinamızdan farklı olarak Sadece Kredi Kartı veya Banka Kartı ile işlem yapıyor. Hızlı hizmet için çalışmalarımızı sürdürüyoruz, Bu veznelerimizin sayısını arttırmaya devam edeceğiz. Alt yapı çalışmasını yaptığımız 2-3 noktamız daha var. İşin maddi boyutu haricinde arkadaşlarımızın bizlere aktardığı bir takım teknik konular var. Bunlarında şartlara uygun olması gerekiyor. İnşallah en kısa sürede bu şartların sağlanması için gerekli aksiyonları alıp, çalışmalarını yapıp vezne sayımızı arttırmaya devam edeceğiz. Halkımıza hizmet için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.