AKOM'dan kar yağışı uyarısı: 'Pazartesi sabahına dikkat'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un meteorolojik değerlendirmesine göre İstanbul bugünden itibaren kar yağışının etkisi altına girecek. Yağışların 15.00’ten itibaren kuzey ve yüksek kesimlerde, 20.00 itibarıyla da il genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Olumsuz hava şartlarının 29 Ocak Pazartesi sabah saatlerinde itibaren etkisini artırması, 30 Ocak Salı sabah saatlerine kadar fırtınayla birlikte yer yer kuvvetli yağışların gerçekleşmesi bekleniyor.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM yaptığı son meteorolojik değerlendirmeye göre, İstanbul genelinde aralıklarla devam eden yağışlar, bugün 15.00’te kuzey ve yüksek bölgelerde kara dönüşecek. Karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.

Yağışlı havanın 29 Ocak Pazartesi sabah saatlerinde etkisini artırması beklenirken, fırtına şeklinde (30-60 km/s) esen rüzgarla birlikte yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Yağışların bazı bölgelerde 3 ila 10 santim kar örtüsü oluşturabileceği öngörülüyor. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, pazartesi yaşanması beklenen kar yağışı ve fırtına nedeniyle şehirde kara ve deniz ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbullulara tedbirli olunması yönünde uyarı yaptı.

Yağışların salı öğlen saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenirken, sıcaklıkların 1 Şubat Perşembe itibarıyla mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor.