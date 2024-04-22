Alev topuna dönen kamyondan geriye demir yığını kaldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde D-100 karayolunda seyir halinde olan kamyon alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrasında kamyondan geriye demir yığını kaldı.

Alev topuna dönen kamyondan geriye demir yığını kaldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi-23 Nisan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-23 Nisan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-23 Nisan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-23 Nisan

Sakarya’nın Hendek ilçesinde D-100 karayolunda seyir halinde olan kamyon alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrasında kamyondan geriye demir yığını kaldı.

D-100 karayolu Kargalıhanbaba Mahallesi mevkiinde seyir halindeki kamyon bir anda alev aldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adeta alev topuna kamyonu söndürmek için ekipler seferber oldu. Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangın sonrasında kamyondan geriye adeta demir yığını kalırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb