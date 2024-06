Ali Koç: 'Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor'

TAKİP ET

Fenerbahçe başkanlığına yeniden seçilen Ali Koç, sonuçların hayırlı olmasını dileyerek, "Kongrede yarıştığım Aziz Yıldırım ve ekibine, bunu demokrasi şölenine çeviren sizlere şahsım ve yönetim kurulu adına teşekkür ediyoruz. Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor. Bütün dünyaya Fenerbahçe’nin büyüklüğünü gösterme zamanıdır. Yarından itibaren bu yeni dönemin bir parçası olalım" dedi.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda resmi olmayan sonuçlara göre yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç, sahneye gelerek kongre üyelerine konuşma yaptı. Birlik ve beraberlik mesajı veren Koç, "Güzel, demokratik, yeri geldi mi heyecanlı, yeri geldi mi gergin bir kongreyi tamamladık. Bugün yaklaşık 28 bin kongre üyesi oy kullandılar. Bu Fenerbahçe demokrasisi adına mutluluk ve yeni bir rekordur. Fenerbahçe’nin kongrede de büyüklüğünü gösterdik. Fenerbahçe’nin geleceğine sizler karar verirsiniz. Sonuçlar hepimize hayırlı uğurlu olsun. Kongrede yarıştığım Aziz Yıldırım ve ekibine, bunu demokrasi şölenine çeviren sizlere şahsım ve yönetim kurulu adına teşekkür ediyoruz. Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor. Başarılara doyacağımız dünyada Fenerbahçeli olmayan taraftarların Fenerbahçe’yi izleyeceği, hayran sayısının artacağı, marka değerimizin gelişeceği, ulusal ve uluslararası başarılarımızın elde edeceği bir dönem inşallah yarından itibaren başlıyor. Artık Fenerbahçe adı duyunca rakiplerimizin ürküleceği bir döneme giriyoruz. Kimse Fenerbahçe’den büyük değildir" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe sağanak yağmurlarına herkes hazır olsun"

Yepyeni bir sayfa açacaklarını belirten Başkan Koç, "Bütün dünyaya Fenerbahçe’nin büyüklüğünü gösterme zamanıdır. Yarından itibaren bu yeni dönemin bir parçası olalım. Bizler bugün bu camianın bütün renklerini kucaklamak için buradayız. Bizler hiçbir kulüpte olmayan bu dostluk dizilerine sahipleniriz, hem de artık sıkı sıkıya sahipleneceğiz. Size şampiyonluk yolunda kuracağımız takım yolunda belli taahhütler verdik. İnşallah kalıcı şekilde gerçekleştireceğimiz kırgınlıklar bitsin, geçmişi kapatalım geleceğe yepyeni sayfa açalım. Bu yolda samimi bir şekilde hiç düşünmeden hesap kitap yapmadan bir adım atan herkese, 10 adım atacağımızdan zerre şüpheniz olmasın. Bu kutsal renkler altında elimizden geleni yapacağız. Bu akşamki sonuçlardan memnun olmayan birileri vardır, artık değişim zamanı. Artık daha güçlü bir Fenerbahçe oluşturalım. Fenerbahçe için yeni bir dönem için başlangıç için çalışıyoruz. Şahsım ve yönetim kurulum adına söz veriyorum. Fenerbahçe’nin menfaatlerini her şeyin üzerinde tutacağız. Her türlü zorluklara göğüs gereceğiz, her türlü riski alacağız. Bize karşı güç gösterisi yapanlar çok iyi bilsinler ki, ağaçları büyüten gök gürültüleri değil, yağmurlardır. Fenerbahçe sağanak yağmurlarına herkes hazır olsun. Çünkü biz sesimizi değil, sözümüzü ve gücümüzü yükseltmek için devam ediyoruz. Gelin omuz omuza Fenerbahçe’nin başarı dolu geleceğini hep birlikte inşa edelim. Fenerbahçe için, yaşa Fenerbahçe, iyi ki Fenerbahçe. Bu seçimden en çok siz gurur duyacaksınız" diye konuştu.

Ali Koç, konuşmasının sonunda sahnede meşale yakarken, tebrikleri kabul etti.