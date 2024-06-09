Ali Koç'a ilk kutlama Türkiye Futbol Vakfı'ndan geldi

Fenerbahçe’de merakla beklenen seçimli genel kurulda gerçekleşen başkanlık yarışını kazanan Ali Koç’a ilk tebrik Türkiye Futbol Vakfı’ndan (TVF) geldi.

TFV Yönetim Kurulu Başkanı Engin Verel yaptığı açıklamayla Fenerbahçe’ye yeniden başkan seçilen Ali Koç’u kutladı. Yapılan açıklamada, “Tük futbolunun en köklü camialarından Fenerbahçe’yi yeni dönem başkanlarını demokratik bir seçim atmosferi içinde seçmiş olması nedeniyle en içten tebriklerimizle kutluyoruz. Türkiye’nin en büyük taraftar kitlelerinden birine sahip olan Fenerbahçe’nin, bu yeni dönemde de büyük başarılara imza atacağına Türkiye Futbol Vakfı olarak yürekten inanıyoruz.

Başkan ve yönetim kurulunuzla birlikte Fenerbahçe’nin, Türk futbolunu daha ileriye taşıyacak önemli adımlar atacağına olan inancımız tamdır. Bu süreçte, sportif iş birliği alanında, her zaman olduğu gibi yine birlikte çalışarak, Türk futbolunun gelişimine katkı sağlamak için her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. Sayın Başkan Ali Koç ve tüm Fenerbahçe camiasına başarılar diliyor, parlak ve başarılı bir gelecek temenni ediyoruz” denildi.