Alinur Aktaş seçim sonrası açıklamada bulundu: 'Yüzde 12-13'lük bir azalış söz konusu'

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nin son bulmasıyla birlikte, sonuçlar netleşmeye başladı. Bursa’da sandıkların yüzde 95’i açılırken, seçimi resmi olmayan sonuçlara göre 47.7 oy oranıyla Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Mustafa Bozbey önde götürdü. Sonuçların netleşmesiyle birlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, “Sonuçların şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Bir önceki yerel seçime göre bir de oy sayısının arttığını düşünürsek, nüfusun artmasına paralel olarak, yaklaşık yüzde 12-13’lük bir azalış söz konusu” dedi.

Yerel Seçimlerde Türkiye geneli oy sayımları yapılırken, Bursa’da sandıkların yüzde 95’i açıldı. Yapılan sayımda yüzde 47 ile Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Mustafa Bozbey, seçimi önde götürürken, Adalet Kalkınma Partisi Adayı Alinur Aktaş ise yüzde 38 oy aldı. Sayımlarda sona doğru gelirken, seçim sonrası konuşan Alinur Aktaş, “Sonuçların şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Bir önceki yerel seçime göre bir de oy sayısının arttığını düşünürsek, nüfusun artmasına paralel olarak, yaklaşık yüzde 12-13’lük bir azalış söz konusu. 250 bin vatandaşımızın sandığa gitmediğiyle alakalı bir tespitin de olduğunu burada ifade etmek istiyorum. Muhakkak surette değerli büyüklerimiz, başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere bu durumu değerlendireceklerdir. ülkemizin birçok noktasında yaşanan oy kaybından Bursa olarak bizler de üzerimize düşeni aldık. Dediğim gibi gerekli kurullarda bunları değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Yani özellikle seçim halinde 2 aylık süreçte yöneticilerimizle, milletvekillerimizle, özellikle 31 Mart’tan itibaren mecliste takip edeceğiz. Bu süreç zarfında tüm ilçeleri ziyaret ettim. Hatta ikişer üçer kez ziyaret ettim. Cumhur İttifakı’nın adayı olarak bin altmış mahallemizin yarıya yakınını ziyaret etmişim. 500 mahalle ziyaret ettim. Hepsine dokunmaya çalıştık. Eksik kaldıklarımız olmuştur, haklarını helal etsinler. Önce Allah’a şükrediyorum, benim şeref defterime yirmi yıl bu şehrin önce İnegöl ilçesinin ve akabinde de altı buçuk yıl Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde belediye başkanı olarak hizmet. İnanın her bir cadde, her bir sokak, her bir kişi bana işi düşen hangi siyasi görüşler insan olursa olsun benim için çok kıymetliydi, çok değerliydi. Bunun mutluluğunu ömrüm boyunca yaşayacağım. Geride tertemiz bir belediye bırakıyorum. Ben seçilen tüm belediye başkanı arkadaşlarım, henüz sonuçlar netleşmedi. Hepsine başarılar diliyorum. Bu süreç zarfında tekrar dediğim gibi tüm siyasi büyüklerimi, AK Parti teşkilatı içerisindeki büyüklerime, önceki dönem vekillerime, bakanlarıma her birine samimiyetle, gayretle çalıştık ama nasibimiz, takdirimiz buymuş. Ben tekrar sürecin Bursa’mız için, ülkemiz için hayırlar getirsin diyorum” diye konuştu.

Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise, “AK Parti olarak katılmış olduğumuz bu on sekiz seçimde de vatandaşımızın hem teveccühünü gördük. hem de onlara bu seçim atmosferindeki bizim demokrasi şöleni dediğimiz bir kurumsallaşmayı sağlamış olduk. Bunun öncesinde 14 ve 28 Mayıs’ta zaten milletimiz, bize olan güvenini göstermişti. Önümüzdeki 2028 yılına kadar olan süreçte iktidar partisi olarak milletimize hizmet etmekle ilgili görevi bize tevdi etti ve biz de bu şuur içerisinde çalışarak gayret ederek milletimize vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmiş olacağız. Yerel seçimlerden çok genel seçimler havası oluştu ve projelerde havalarda uçuştu. Biz milletimizin mesajını aldık” dedi.