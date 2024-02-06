Altın Emlak, Franchise İstanbul Expo Fuarı'nda yerini aldı

’Global Franchise, Global Sektör’ sloganı katılımcı ve ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanan Franchise İstanbul Expo, yerli ve uluslararası yatırımcılar ile markaları bir araya getirecek. Altın Emlak, fuara katılan firmalar arasından yerini aldı.

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından UFRAD Franchising Derneği iş birliği ile 6 - 10 Şubat tarihlerileri arasında ’Global Franchise, Global Sektör’ sloganı katılımcı ve ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanan Franchise İstanbul Expo, yerli ve uluslararası yatırımcılar ile markaları bir araya getirecek.

Gıda, gayrimenkul, danışmanlık, ayakkabı, karavan, kozmetik, otomotiv, eğitim sektörlerinde faaliyet gösteren lider firmaların katılımı ile hazırlanan fuar; Avrupa, Balkanlar, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’dan 50’den fazla ülkeden, yurt içinden ise 45’ten şehirden yatırımcılara ev sahipliği yapacak.

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Franchise İstanbul Expo, girişimcilerin birçok farklı sektör temsilcisi ile bir araya gelebilmelerin fırsat sağlıyor. Franchise sektörünün büyük buluşması ziyaretçilere franchise sektörünün önde gelen markalarıyla buluşma imkanı sağlayacak. Sektöre yön veren değişimlere ayak uydurmak ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek için gerek kendi işini kurmak gerekse de mevcut işini geliştirmek isteyenlerin katılmasını tavsiye ederiz” dedi.

Gayrimenkul sektöründe istihdam artıyor

Ülkemizde de yaklaşık 56 bine yakın yetki belgesi almış emlak işletmesi ve 121 bin emlak danışmanı bulunduğunu ifade eden Özelmacıklı, “İnsan hayatının en temel unsuru olan emlak konusunda aracılık hizmeti sunmak, ciddi bir altyapı, bilgi donanımı ve emek gerektirmektedir. En az lise mezunu, kendi kendine iş başlatabilen, iletişim yeteneği güçlü franchise adayları ile görüşüyoruz. Temsilcilerimiz eğitime ve teknolojiye önem veren, takım çalışmasına yatkın lider ruha sahip kişiler olmalı” dedi.

“Hollanda’dan sonra şimdide Almanya’da hizmet vermeye başladık”

Yerli ve milli bir marka olarak hizmet ihracatı kapsamında faaliyetlerine devam ettiklerini ifade eden Özelmacıklı, “Sektörümüzde birçok yabancı marka ülkemize ithal edilerek geliyor ve her ay yurtdışına ödedikleri royalty bedelleri, dolaşım bedelleri ile döviz kaybına neden oluyor. Bu konuda bizler de markalarımızı ulusları arası piyasalarda rekabet edebilir ve tercih edilebilir hale getirmek için daha çok gayret etmeliyiz. Bu kapsamda Hollanda temsilciliğimizden sonra şimdi de Almanya Berlin temsilciliğimiz faaliyete başlıyor. Bu kapsamda Avrupa merkezli büyüme stratejimiz devam edecek” şeklinde konuştu.