Altyapı güçleniyor, kayıp-kaçaklar azalıyor

Türkiye’de içme suyundaki kayıp-kaçağı önleme noktasındaki çalışmalarıyla lider durumda olan ve merkezde kayıp kaçak oranını yüzde 19,35 seviyesine kadar düşüren Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki altyapı yatırımlarına da hız verdi. İnegöl İlçesi’nde de hem içme suyu kalitesinin arttırılması hem de kaçakların önlenmesi için başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor.

Bursa’yı sağlıklı bir geleceğe taşıyacak projeleri kararlı adımlarla hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçeyi de güçlü bir altyapıya kavuşturacak yatırımlara devam ediyor. Bu kapsamda İnegöl İlçesi’nde Ulupınar Kaynağı ve Hocaköy Barajı’ndan Akhisar İnegöl Su Deposu’na başlatılan iletim hattı çalışmalarının sonuna gelindi. 210 bin metreküplük hacmi olan Akhisar İnegöl Su Deposu’ndan içme suyu temininde bulunulacak. Hamzabey ve Akhisar mahalleleri arasındaki yaklaşık 3 bin metre, Akhisar’la Cerrah ve Orta Bölge mahalleleri arasında yer alan yaklaşık 7 bin metre uzunluğundaki su iletim hattı çalışmalarında da önemli bir mesafe kat edildi. BUSKİ ekiplerinin arazideki çalışmaları kesintisiz devam ederken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle içme suyu gibi hayati önem taşıyan hizmetlerin ulaştırılmasına öncelik verdiklerini söyledi.

Altyapı sil baştan yenileniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tüm ilçelerde olduğu gibi İnegöl’de de 2023 yılını altyapı yatırımlarıyla dolu dolu geçirdi. Geçtiğimiz yıl İnegöl’de 194 bin metre içme suyu, 12 bin metre kanalizasyon ve bin 400 metre yağmur suyu hattı imalatı ile 10 bin metre dere temizliği gerçekleştirildi. Bu çalışmalarla İnegöl İlçesi’nde de altyapıyı sil baştan yenilediklerini ifade eden Başkan Aktaş, 2023 yılındaki yatırımlarla kent merkezindeki içme suyu kayıp kaçak oranını yüzde 19,35 seviyesine geriletme başarısı gösterdiklerini hatırlattı. Sudaki kayıp kaçakla mücadelede merkezde elde ettikleri başarının aynısını tüm ilçelerde de tekrarlamanın gayretinde olduklarını ifade eden Başkan Aktaş, bu kapsamda İnegöl’deki kayıp kaçak oranını hedef seviyelere çekmenin çabası içerisinde olduklarını da sözlerine ekledi.