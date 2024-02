Amacı olan takımlar, Antalya'da pedal basmaya hazırlanıyor

Tour of Antalya’nın Amacı Olan Takımları, sürdürülebilirlik, kapsayıcılık, eşitlik, çevre, sağlık ve yeşil gelecek konularında farkındalık için 8-11 şubat tarihleri arasında pedal basacak.

Antalya, 8-11 şubat tarihleri arasında Tour of Antalya powered By AKRA bisiklet turuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) elit erkekler uluslararası yol bisikleti takviminde 2.1 kategorisinde yer alan ve 4 gün 4 etaptan oluşan “Tour of Antalya powered by AKRA” uluslararası bisiklet yarışı, Antalya’da dünyaca ünlü bisiklet takımlarını beşinci kez ağırlayacak. Argeus Travel & Events ile Yedi İletişim tarafından 2018 yılından bu yana düzenlenen Tour of Antalya powered by AKRA, beşinci yılında yeniden yapılanarak bisiklet yarışı heyecanının yanı sıra Antalya’nın tanıtımına ve bisiklet turizmine odaklanarak 16 ülkeden 25 takıma ve 175 bisikletçiye ev sahipliği yapacak.

2024 yılında “Yeşil Gelecek” konusunu sahiplenerek iklim değişikliğine dikkat çeken Tour of Antalya uluslararası bisiklet yarışına katılan takımlarda, sürdürebilirlik, kapsayıcılık, eşitlik, çevre ve sağlık konuları ön plana çıkıyor. Tour of Antalya’nın Amacı Olan Takımları; sürdürülebilirlik, kapsayıcılık, eşitlik, çevre, sağlık ve yeşil gelecek konularında farkındalık için pedal basacak.

Uno-X Mobility Takımı, sürdürülebilir hareketlilik için yarışacak

İskandinav bisikletinin gelecekteki yeteneklerini geliştirmek vizyonuyla 2016 yılında kurulan Uno-X Pro Cycling Team, 1 Ocak 2024 tarihinden beridir Uno-X Mobility ismiyle bisiklet yarışlarına katılmaya devam ediyor. Sürdürülebilir hareketlilik için çözümler geliştirmek ve teşvik etmek misyonu ile Uno-X Mobility Takımı, sporcularını birer bisiklet elçileri olarak konumlayarak bisiklete olan ilgi ve coşku artırmayı hedefliyor.

Bike Aid, bisiklet ve insanlara yardım konuları için pedal basacak

Afrika bisikletini ve sporcularını geliştirmeyi amaçlayan Alman profesyonel bisiklet takımı Bike Aid, 2005 yılında Almanya’da kar amacı gütmeyen bir dernek olarak kurulmuş benzersiz bir bisiklet topluluğu olarak ön plana çıkıyor. Sosyal sorumluluk projeleriyle ön plana çıkan BIKE AID, genç ve tecrübeli isimleri kadrosunda harmanlayarak yarışa katılıyor.

Team Novo Nordisk, diyabet hastalığına dikkat çekecek

Kadrosunu Tip1 diyabet hastalığına sahip sporcuların oluşturduğu Team Novo Nordisk, diyabetin profesyonel spora engel olmadığını tüm dünyaya gösteren özel bir takım olarak yarışta yer almaya hazırlanıyor.

TDT-Unibet Bisiklet Takımı, bisiklet odaklı sosyal girişimleri destekleyecek

UCI ProTeam statüsündeki yol bisiklet yarışlarına odaklanan TDT-Unibet Bisiklet Takımı, bisiklet sporunun yazılı olmayan kurallarını sorguluyor. Spor tutkunlarını eğlendirerek bisiklet sürmeye başlamaları için ilham veren takım, bisiklet tutkunlarının da hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi hedefleyerek bisiklet odaklı sosyal girişimleri destekliyor.

Q36,5 Pro Cycling, sürdürülebilir gelecek konusuna odaklanacak

Sporun geleceğini ve dünya üzerindeki etkisini yeniden tanımlamayı amaçlamayı bir değişim aracı olarak görerek yarışan Q36,5 Pro Cycling, takım kimliğinin özünde yer alan ilerleme motivasyonuyla bisikletin sunduğu hareketlilik aracılığıyla toplulukları sürdürülebilir bir şekilde değiştirmeyi amaçlıyor. Sporu sürdürülebilir bir şekilde uygulamak için takımın çevresel ayak izini azaltarak iklim nötr bir bisiklet takımı olan Q36.5 Pro, sürdürülebilir bir gelecek için pedal çeviriyor.