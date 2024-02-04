Anadolu Aydınlar Ocağı'nda Orta Doğu'daki son gelişmeler tartışıldı

Anadolu Aydınlar Ocağı aylık olağan toplantısında Orta Doğu’daki son gelişmeler ve ardındaki gerçekler tartışıldı.

Anadolu Aydınlar Ocağı aylık olağan toplantısına onur konuğu olarak uzun yıllar Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi Müdürü, Türkiyat Araştırma, Orta Doğu ve İslam Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş olan Prof. Dr. Zekeriya Kurşun katıldı. Prof. Dr. Kurşun, Orta Doğu olaylarının önemli bir parçasının İsrail’e bölgede yurt edindirme çalışmaları nedeniyle yaşandığını belirtti. Başta İngiltere ve ABD olmak üzere bazı ülkelerin İsrail’e edindirdikleri bu yurdu yeşertmek ve büyütmek için hiçbir engel tanımadıklarını belirten Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, "Evangelist ve siyonist felsefe doğrultusunda maddi ve manevi tüm olanakları ile İsrail’in yanında olmaları ile bugün Filistin katliamlarının da ortakları olmuşlardır. Osmanlı Devleti’ni yıkan güçler, çıkarlarını bölgenin yeni devletlerine yöneltmişlerdir. Bu nedenle Orta Doğu her zaman bir ateş çemberi içinde olmuştur. Merkezinde de Türkiye bulunmaktadır" dedi.

Soru-cevap şeklinde devam eden toplantıda Türkiye üzerine oynanan oyunlar, AB, NATO, Rusya ile ilişkiler ele alındı. Başkan Prof. Dr. İbrahim Öztek, "Büyük Orta Doğu Projesi dar gelmiş, yerine Genişletilmiş Büyük Orta Doğu Projesi oluşturulmuş, Amerika bölgemizde büyük Osmanlı İmparatorluğu yerine büyük Amerikan imparatorluğunu kurmuştur. Stratejik ortağımız Amerika, Kore’den başlayarak Kıbrıs olaylarında, Saratoga vurgununda, Güneş harekatında, Irak’ın işgalinde ve diğerlerinde daima kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmiş, stratejik ortaklık hep Amerika’dan yana işlemiştir" ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrası Prof. Dr. Zekeriya Kurşun’a günün anısına çeşitli armağanlar takdim edildi.