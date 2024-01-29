Anakucaklarında yarıyıl renkli geçiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yarıyıl tatilinde çocukların eğlenceli olduğu kadar verimli bir tatil geçirmesi için Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezlerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bursa’da Ana Kucağı Okul Öncesi Eğitim Merkezleri başta olmak üzere eğitime değer katan yatırımları bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, çocukları yarıyıl tatilinde de yalnız bırakmadı. 4-6 yaş aralığındaki çocuklar için yarıyıl tatilinde Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezlerinde özel etkinlikler düzenlendi. Çocukların gelişimini geliştirmek, öğrenme süreçlerini desteklemek ve sosyal becerilerini artırmak amacıyla düzenlenen atölye çalışmaları, miniklere eğlenceli bir öğrenme deneyimi yaşattı. Hafta boyunca Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezleri’nde gerçekleştirilen etkinlikler arasında Vatan Ana Kucağı’nda Renkli Kuklalar Çalışması, Alacahırka Ana Kucağı’nda Kar Deneyi ve Kar Küresi yapımı, Hocataşkın Ana Kucağı’nda Tohum Topu Yapımı, Mudanya Ana Kucağı’nda Dot Mandala, Emek Ana Kucağı’nda Adımın Baş Harfi Tasarım Çalışması ve Muradiye El Yazmaları Müzesi’nde Kudüs’ün Renkleri atölye çalışmaları büyük ilgi gördü.

Etkinliklerle el becerilerini geliştiren, sanatla tanışan ve farklı kültürleri keşfeden çocuklar, hem öğrendi, hem eğlendi. Bu renkli haftanın kapanışında, çocuklar ve aileler, Muradiye El Yazmaları Müzesi’nde gerçekleştirilen Kudüs’ün Renkleri atölye çalışmaları ile Filistin’deki insanların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için bir araya geldi. Kudüs, Filistin topraklarındaki tarihi ve kültürel önemiyle bilinirken, atölye çalışmaları sırasında çocuklara, oradaki insanların yaşadığı deneyimleri anlamaları ve empati geliştirmeleri sağlandı. Veliler, çocuklarının eğitimi ve gelişimine katkıda bulunan etkinlikler düzenlediği için Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.