Android telefonlarda deprem uyarı sistemi nasıl aktif hale getirilir?
Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul dahil birçok ilde hissedilirken, sarsıntıdan saniyeler önce Android telefonlara gelen deprem uyarı mesajı dikkat çekti. ''Hafif sarsıntı bekleniyor'' ifadesiyle depremin yeri ve büyüklüğüne dair bilginin verildiği mesaj sonrası herkes Google (Android) telefonlarda Deprem Uyarı Sistemi'nin nasıl aktif hale getirildiğini araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun yanıtı.
Android Deprem Uyarı Sistemi, 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivme ölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor.
İNTERNET BAĞLANTISINA SAHİP OLMAK GEREKİYOR
Deprem Uyarı Sistemi, ABD merkezli teknoloji devi Google'ın Android işletim sistemiyle çalışan telefonlarda kullanılıyor ve ücretsiz olarak tüm kullanıcılara sunuluyor. Ancak bu uyarı bildirimlerini telefonunuzda açmanız gerekiyor. Ayrıca Android'in deprem uyarıları yalnızca Wi-Fi, kablosuz internet bağlantısı ya da veri bağlantısı açıksa gönderiliyor.
"KONUM" MENÜSÜNÜN ALTINDA YER ALIYOR
Android deprem uyarı sistemini kullanabilmek için veri bağlantısı ve kablosuz ağ bağlantısının açık olması gerekiyor. Bu özelliği kullanabilmek için ilk olarak telefonun 'AYARLAR' menüsüne gidilir. Daha sonra ise Konum>Gelişmiş>Deprem Uyarıları adımları takip edilerek deprem uyarı sistemi aktif hale getirilir.
haberler.com