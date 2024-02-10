Ankara Büyükşehir Belediyesi, depremzede vatandaşları Dijital Hayvanat Bahçesi'nde ağırladı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Mamak Araplar Mahallesi’ndeki Eserkent Sosyal Konutlarında misafir ettiği vatandaşlar Atatürk Orman Çiftliği’nde hizmete açılan Dijital Hayvanat Bahçesi’ni gezdi. Dünyanın en ileri teknolojilerinin kullanıldığı alanda dijital hayvanları yakından görme fırsatı bulan aileler, özel olarak hazırlanan otobüslerle orman içerisinde dinozorların yaşamlarını görebileceği eski çağlara ve uzaya dijital yolculuk yapabilmenin keyfini yaşadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 6 Şubat Depremi’nde yakınlarını kaybeden depremzede vatandaşların yaralarını sarmak ve onları yeniden hayata bağlamak için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Atatürk Orman Çiftliği’ndeki eski hayvanat bahçesinin bulunduğu alana kurulan Dijital Hayvanat Bahçesi’nin konukları Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Mamak Araplar Mahallesi’ndeki Eserkent Sosyal Konutlarında misafir edilen depremzede vatandaşlar ve çocukları oldu.

Amaç: Yaraları sarmak ve yeniden hayata bağlamak

Asrın felaketinin ardından Ankara’ya gelen depremzede vatandaşlar ve çocukları eğlenceli ve unutulmaz dakikalar yaşadı. Aileleri ile birlikte geziye katılan çocuklar, dijital hayvanları yakından görme fırsatı bulurken özel olarak hazırlanan otobüslerle orman içerisinde dinozorların yaşamlarını görebileceği eski çağlara ve uzaya dijital yolculuk yapabilmenin keyfini yaşadı.