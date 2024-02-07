Ankara Büyükşehir'den 6 Şubat depreminin yıl dönümüne özel fotoğraf sergisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “6 Şubat Depremini Unutma Unutturma” isimli fotoğraf sergisini ziyarete açtı. Depremin hafızalarda kalması ve toplum bilincine katkı sağlaması için açılan sergide, bölgedeki kurtarma çalışmaları, dayanışmanın ve kurtuluşların fotoğraflandığı anlara yer verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’yi büyük bir yasa boğan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde başkentte çeşitli etkinlikler düzenledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da katılımıyla depremin gerçekleştiği saat 04.17’de Mamak Araplar Konutları’nda misafir edilen depremzede vatandaşlarla beraber hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı gerçekleştirildi. Ayrıca 6 Şubat Hatıra Ormanı oluşturulurken, depremi yaşayanların katıldığı "6 Şubat Depremine Tanık Olanlar" paneli de düzenlendi. Ankara İtfaiyesi’nden Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimlerinde 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler anıldı.

Afet İşleri Daire Başkanlığı ise Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde “6 Şubat Depremini Unutma Unutturma” isimli bir sergi düzenledi. Afet Eğitimleri Şube Müdürü Ali Civelek açtıkları fotoğraf sergisi hakkında, “Ülkemizde çok büyük bir felaket oldu. Bugün 6 Şubat depreminin yıl dönümü. Biz de ABB olarak halkımızı bilinçlendirmek ve bilgilendirme yapmak için bu sergiyi açtık. Aynı zamanda burada afet gönüllüsü kaydı da yapıyoruz. Burada vatandaşlarımız bizlere depreme dair merak ettikleri soruları da soruyor, biz de kendilerini bilgilendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Depremin hafızada kalmasını sağlamak ve toplum bilincine katkı sağlamak amacıyla Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde açılan fotoğraf sergisinde bölgede gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmalarına, dayanışmanın ve kurtuluşların fotoğraflandığı anlara yer verildi. Kahramanmaraş depreminde arama-kurtarma çalışmalarında birçok canlıya ulaşılmasını sağlayan Ankara İtfaiyesi’nin kahraman K-9 köpekleri Rüzgâr ve Çakıl da sergide ilgi odağı oldu. Başkentliler kahraman köpeklerle bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

Ankara İtfaiyesi Müdahale Şube Müdürü Tarık Laçin, “Biz depremin ilk dakikasından itibaren hem Kahramanmaraş’a hem de Hatay’a araç ve ekipmanlarımızla çok hızlı bir şekilde ulaştık. Buralarda arkadaşlarımızla birlikte çok üstün bir başarı gösterdik. K-9 köpeklerimiz de birçok canlının tespitinde bulundu” diye konuştu.