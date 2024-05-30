Ankara'da 5 ayda 41 bin 403 gıda işletmesi denetlendi, 21 milyon TL ceza kesildi

Ankara Valiliği, güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla yılın ilk 5 ayında 41 bin 403 işletmenin denetlendiğini ve Türk Gıda Kodeksi’ne aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 21 milyon TL ceza kesildiğini açıkladı.

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, il genelinde güvenilir gıda arzının sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla denetimlerin sürdürüldüğü belirtilerek, "2024 yılının ilk 5 ayını kapsayan dönemde 41 bin 403 işletme denetlenmiş, alınan bin 389 numunenin 176’sı olumsuz sonuçlanmış; numune sonuçlarında Türk Gıda Kodeksi’ne aykırılık tespit edilen işletmelere 21 milyon TL tutarında 342 adet idari yaptırım kararı uygulanmıştır. Yapılan denetimlerde insan sağlığı açısından tüketimi uygun olmayan gıda ürünlerine el konularak imha edilmiştir” denildi.