Ankara'da BAL maçında kavga
Sincan Belediyespor ile Eskişehirspor arasında Ankara'da oynanan TFF Bölgesel Amatör Lig'de 6. Grup 17. hafta karşılaşmasında taraftarlar arasında kavga çıktı.
Sincan Belediyespor ile Eskişehirspor arasında Ankara’da oynanan TFF Bölgesel Amatör Lig’de 6. Grup 17. hafta karşılaşmasında taraftarlar arasında kavga çıktı.
TFF BAL 6. Grup 17. hafta karşılaşmasında Sincan Belediyespor ile Eskişehirspor, Ankara’da karşı karşıya geldi. Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı’nda oynanan maçta, 90 dakikada 1-1 berabere tamamlandı. Sincan Belediyespor’un 1-0 öne geçmesiyle tribünlerde sözlü olarak başlayan tartışma Eskişehirspor’un beraberliği bulmasıyla kavgaya dönüştü. Maç bitiminde ise taraftarlar yumruk yumruğa birbirine girdi.
Olay sonucunda kavgaya karışan taraftarlar gözaltına alındı.