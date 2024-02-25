Ankara'da BAL maçında kavga

Sincan Belediyespor ile Eskişehirspor arasında Ankara'da oynanan TFF Bölgesel Amatör Lig'de 6. Grup 17. hafta karşılaşmasında taraftarlar arasında kavga çıktı.

Ankara'da BAL maçında kavga
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Sincan Belediyespor ile Eskişehirspor arasında Ankara’da oynanan TFF Bölgesel Amatör Lig’de 6. Grup 17. hafta karşılaşmasında taraftarlar arasında kavga çıktı.

TFF BAL 6. Grup 17. hafta karşılaşmasında Sincan Belediyespor ile Eskişehirspor, Ankara’da karşı karşıya geldi. Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı’nda oynanan maçta, 90 dakikada 1-1 berabere tamamlandı. Sincan Belediyespor’un 1-0 öne geçmesiyle tribünlerde sözlü olarak başlayan tartışma Eskişehirspor’un beraberliği bulmasıyla kavgaya dönüştü. Maç bitiminde ise taraftarlar yumruk yumruğa birbirine girdi.

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Olay sonucunda kavgaya karışan taraftarlar gözaltına alındı.