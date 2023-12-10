Ankara'da bir kişi, tartıştığı kız arkadaşını ağır yaralayıp intihar etti

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişi, tartıştığı kız arkadaşını silahla ağır yaraladıktan sonra intihar etti.

Ankara'da bir kişi, tartıştığı kız arkadaşını ağır yaralayıp intihar etti
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Ankara’nın Mamak ilçesinde bir kişi, tartıştığı kız arkadaşını silahla ağır yaraladıktan sonra intihar etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Fahri Korutürk Mahallesi Şehitler Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kenan Ç. ile kız arkadaşı Hamide C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile beraber Kenan Ç., kız arkadaşı Hamide C.’yi silahla boynundan vurdu. Şahıs ardından intihar etti. Yaralı kadın ambulansla İbni Sina Hastanesine kaldırılırken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.