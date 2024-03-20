Ankara'da cinnet geçiren koca, karısını öldürüp çocuğunu ağır yaraladı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde cinnet geçiren koca, bıçakla karısını öldürdükten sonra araya giren oğlunu ağır yaraladı. Cinnet geçiren koca ise yaşamına son verdi.

Olay dün gece Ankara’nın Çankaya ilçesi Çukurambar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Çetinkaya(44) ile karısı Derya Çetinkaya(38) tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce koca evde bulunan bıçağı alarak önce eşi Derya Çetinkaya’yı bıçaklarken araya giren oğlunu C.K.Ç’yi(19) de yaraladı. Daha sonra ise cinnet geçiren Murat Çetinkaya, 5’inci katta bulunan dairesinden aşağı atladı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından Murat ve Derya Çetinkaya’nın hayatını kaybettiği, C.K.Ç’nin ise ağır yaralı olduğu tespit etti. Ağır yaralı C.K.Ç, en yakın hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan çift arasından uzun süredir sorun olduğu ve sürekli kavga ettikleri belirtildi.