Ankara'da fırtınada aydınlatma direği yola devrildi
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan fırtınada aydınlatma direği yola devrildi.
Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan fırtınada aydınlatma direği yola devrildi.
Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle Talatpaşa Bulvarı üzerinde yol kenarında bulunan aydınlatma direği devrildi. Direğin devrilmesiyle yolda seyir halinde olan 06 J 1500 plakalı dolmuş ve 43 ND 538 plakalı Ford marka araçta maddi hasar meydana geldi. Bulvarda trafikte yoğunluk yaşandı. Olayda yaralanan olmazken, yola devrilen direk belediye ekiplerince kaldırıldı.