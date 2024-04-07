Ankara'da hatalı şerit değiştiren aracın kaza anı kamerada

Ankara'da Sincan-Ayaş Karayolu'nda hatalı şerit değiştiren aracın kaza yaptığı an bir başka araçta yolculuk yapan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'da hatalı şerit değiştiren aracın kaza anı kamerada
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Ankara’da Sincan-Ayaş Karayolu’nda hatalı şerit değiştiren aracın kaza yaptığı an bir başka araçta yolculuk yapan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sincan-Ayaş Karayolu’nda seyir halinde olan otomobil, hatalı şerit değiştirmesinin ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolun sağında bulunan bariyerlere çarptı. Sonra araç, refüje çarparak durabildi. Kaza yapan aracın sürücüsü hafif yaralandı. Kaza anı bir başka araçta yolculuk yapan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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