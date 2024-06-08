Ankara'da piyasaya sürülmesi planlanan 422 bin sahte ağız sağlığını ürünü ele geçirildi

Ankara’da, yurda kanunu aykırı yöntemlerle getirtildiği ve piyasaya sürüleceği tespit edilen 422 bin 454 adet sahte ağız sağlığını ürünü ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, yurt dışı menşeili ve Sağlık Bakanlığı tarafından kaybı bulunmayan ağız sağlığını ürünlerinin piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Çankaya’da yer alan ve ‘merdiven altı’ olarak tabir edilen bir depoya düzenledikleri baskında 13 bin 40 adet diş dolgu malzemesi, 408 bin 776 adet sahte diş protezi, 550 adet diş tedavisinde kullanılan aerotör başlığı ve 98 adet diş tedavisinde kullanılan malzeme ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.