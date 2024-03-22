Ankara'da torna ve mobilya atölyesinde yangın
Ankara'da torna ve mobilya atölyesinde yangın çıktı.
Ankara’da torna ve mobilya atölyesinde yangın çıktı.
Yangın, Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Ulubey Mahallesi’nde bulunan torna ve mobilya atölyesinde meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü başlayan yangın, kısa sürede tüm atölyeyi sardı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.