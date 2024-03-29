Ankara'daki kuyumcu soygununun tanığı: 'Komşu esnafımızın ellerini ve ayaklarını plastik kelepçeyle bağlamışlar'

Ankara’da silahlı soyguncuların etkisiz hale getirip gasp ettiği kuyumcu olayına tanık olan bir esnaf, “Komşumuzun ellerini ve ayaklarını plastik kelepçeyle bağlamışlar” dedi.

25 Mart’ta Keçiören’de meydana gelen olayda, kuyumcu M.Y., silahlı ve kar maskeli F.Ö. ve K.Y. tarafından etkisiz hale getirilip gasp edildi. Olayın ardından İstanbul’a kaçan soyguncular ile onlara yardım eden S.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mağdur kuyumcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çalınan eşyalarının teslim edildiği belirtildi. Öte yandan, mağdur kuyumcu M.Y. kendisiyle röportaj yapmak isteyen gazetecilerle konuşmak istemedi.

“Yüzleri kapalıydı”

Olayın tanıklarından Uğur Gönüllü, “Yan taraftaki kuyumcuda gürültü sesleri duydum. İçeriye girdiğimde hırsızları gördüm. Yüzleri kapalıydı. Motosikletle gelmişler. Kuyumcuyu dükkanın arka tarafındaki kısma götürmüşler. Hırsızla karşılaştığımda üzerime yürüdü. ‘Dışarı çık’ dedi bana. Ben de polisi aradım. Kuyumcuyu feci dövmüşler. Kafası yarılmış. Ellerini ve ayaklarını plastik kelepçeyle bağlamışlar. Saldırganlar olaydan sonra bozuk motosikleti ittirerek kaçtılar. Sonra da yakalanmışlar. Buraya da İstanbul’dan geldiklerini duydum” dedi.

Bir diğer tanıklardan Abdullah Ketir ise, “Dükkan sahibi içeride tekmiş. Arkadan kafasına vurmuşlar. 5 tane dikiş var. Altınlar kasada olduğu için gümüşleri çalmışlar. Uzun süre eziyet çektirmişler dükkan sahibine. Ellerini bağladıkları için hareket edememiş” ifadelerini kullandı.