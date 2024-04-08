Anne adayları bayram ziyaretlerinde yanınıza kolonya ve maske almayı unutmayın

Muhteşem tatlıların, birbirinden güzel ikram yemeklerinin hazırlandığı, bayram ziyaretlerinin yapıldığı Ramazan Bayramı’nda özellikle hamilelerin sağlık açısından sorun yaşamamak için bazı önlemler alması gerekiyor.

Birbirinden lezzetli ikramların sofraları süslediği Ramazan Bayramı’nı sağlıklı geçirmeleri için hamilelerin bazı püf noktalarına dikkat etmesi gerektiğini belirten Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, anne adaylarına tavsiyelerde bulundu:

“En güzel geleneklerimizden biri olan bayram kutlamasını sağlıkla ve huzurla geçirmek için anne adayları bazı küçük önlemler almalı. İçinde bulunduğumuz bahar ayları nezle-grip mevsimidir; aile ziyaretleri sırasında sık sık kolonya sürün, ortamı havalandırın, maske takın, bağışıklığınızı güçlü tutun. Özellikle tatlıları yerken abartmayın, sütlü tatlı tercih edin. Tatil beldesindeyseniz güneşten korunun, yürüyüş yapın, güne kahvaltıyla başlayın”.

“Çantanıza kolonya atın"

Ramazan Bayramı’nda özellikle aile ziyaretlerinin çok kıymetli olduğunu, bu geleneği her zaman yaşatmak gerektiğinin altını çizen Kavak, şunları söyledi: “Anne adayları da doktorlarının özel bir uyarısı yoksa bu mutluluğu yaşasınlar, sevdikleriyle birlikte olsunlar elbette. Ancak bu yıl Ramazan Bayramı bahar aylarına yani nezle-grip mevsimine denk geldi. O yüzden bazı önlemler almalarında fayda var. Çantalarında kolonya taşısınlar, sık sık kolonya ile ellerini ve yüzlerini dezenfekte etsinler. Çok kalabalık bir ortamdaysalar o süre içinde maske taksınlar. Bulundukları ortamın havalandırılmasını sağlasınlar, yanlarında sigara içilmesine izin vermesinler.”

Ramazan Bayramı sofralarının baştan çıkarıcı lezzetlerle donatıldığını hatırlatan Kavak, hamilelerin bu cazibeye fazla kapılmaması gerektiği uyarısında bulunarak, “Çeşit çeşit lezzetlerle, muhteşem tatlılarla donatılan Ramazan Bayramı ikramlarını görünce kendilerine hâkim olsunlar. Şöyle bir ikramların ne olduğuna bakıp sonrasında kendilerine sağlıklı bir tabak hazırlasınlar. Yemeklerin çok yağlı olmamasına dikkat etsinler. Hamur işi ve ağır tatlılar yerine sütlü tatlı veya hafif meyve tatlılarını; cips yerine ceviz, kuru üzüm, kayısı ya da siyah erik gibi atıştırmalıklar tercih etsinler. Ana yemekte ise ızgara, haşlama veya buğulama, yanına yeşil sebze alarak dengeli bir menü oluştursunlar. Hamilelikte en büyük sorunlardan biri kabızlıktan korunmak için lifçe zengin pişmiş sebze, iyice yıkanmış meyve ve kepekli gıdalar ile bol sıvı (günde en az 8 bardak su) tüketimine özen göstersinler. Bu yıl Ramazan Bayramı da bahara denk geldi. Hamilelerin bahar hastalıklarından korunması için bağışıklıklarını güçlü tutmaları gerekir. Bunun için düzenli şekilde sebze ve meyve tüketsinler. Bayram ziyaretine giderken çantalarına C vitamininden zengin birer portakal, mandalina ya da kivi alsınlar. Eğer nezle ya da grip belirtileri başlarsa, özellikle ateşin yükselmesi, öksürüğün şiddetinin artması durumunda mutlaka doktora gitsinler ve tedaviye başlasınlar. Ama kesinlikle doktorlarından habersiz hiçbir ilacı hele de antibiyotiği asla kullanmasınlar”.

Ramazan Bayramı’nda bu yıl tatilin dokuz gün olduğunu hatırlatan Kavak, bayramı tatil beldelerinde geçirecek hamilelere de bazı tavsiyelerde bulundu: “Tatil yerindeyseler hijyene ve güneşe çok dikkat etsinler. Güneşin çok aktif olduğu 11-14 saatleri arası güneşe çıkmasınlar; kendilerini de bebeği de güneşten korusunlar. Güneşli saatlerde yüksek koruma faktörlü güneş kremi sürsünler, şapka ve güneş gözlüğü taksınlar. Sağlıklı besinler tüketsinler. Kahvaltıyı kesinlikle atlamasınlar. Çay ve kahve yerine taze sıkılmış meyve suyu tercih etsinler. Bebeğin beyin gelişimi için günde 3 adet ceviz tüketsinler. Markasını bildikleri şişe sularını tüketsinler, hijyeninden emin olamayacakları için tatil boyunca salata yemesinler. Tatilde de hareketsiz kalmasınlar; mümkünse yüzsünler ve yürüyüş yapsınlar. Ama şu iki şeyi sakın yapmasınlar. Bronzlaşmasınlar ve saunaya girmesinler”.