Araçlarında uyuşturucu madde çıkan 2 şahıs gözaltına alındı
Bilecik'te güvenlik noktasında durdurulan bir araçta bulunan ve üzerlerinden uyuşturucu çıkan 2 kişi gözaltına alandı.
Bilecik’te güvenlik noktasında durdurulan bir araçta bulunan ve üzerlerinden uyuşturucu çıkan 2 kişi gözaltına alandı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce güvenlik noktasında 34 plakalı bir araç durduruldu. Şahısların hallerinden şüphelenen ekipler araçta bulunan 2 şahıs üzerinde yapılan arada 75,62 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.