Aramalarda tabancalar bulundu
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince kuru sıkı tabancalar ele geçirildi.
Tekirdağ’da jandarma ekiplerince kuru sıkı tabancalar ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Süleymanpaşa Çınarlı Mahallesi’nde E.Ö. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet kenevir öğütme aparatı, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 7 adet fişek, ele geçirildi.
Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi’nde C.Ö isimli şahsın üzerinde ve aracında yapılan kontrolde 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Şüpheliler ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.