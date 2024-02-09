Aramalarda tabancalar bulundu

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince kuru sıkı tabancalar ele geçirildi.

Aramalarda tabancalar bulundu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’da jandarma ekiplerince kuru sıkı tabancalar ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Süleymanpaşa Çınarlı Mahallesi’nde E.Ö. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet kenevir öğütme aparatı, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 7 adet fişek, ele geçirildi.

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MDK
MDK
MDK

Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi’nde C.Ö isimli şahsın üzerinde ve aracında yapılan kontrolde 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.