Arda Kardeşler ilk kez Beşiktaş - Trabzonspor maçı yönetecek

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, kariyerinde ilk kez Beşiktaş-Trabzonspor müsabakasında düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, 4 Şubat Pazar günü saat 19.00’da evinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.

36 yaşındaki hakem, kariyerinde ilk kez Beşiktaş - Trabzonspor müsabakasında düdük çalacak.

Beşiktaş’ın 16, Trabzonspor’un 10 maçını yönetti

Arda Kardeşler, kariyerinde Trabzonspor’un 10, Beşiktaş’ın da 16 maçına atandı. Bu karşılaşmalarda bordo-mavililer, 7 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde ederken, siyah-beyazlılar ise 12 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Kardeşler, bu sezon Kartal’ın deplasmanda 2-0 kazandığı Konyaspor, evinde 1-0 galip geldiği Başakşehir ve son olarak da sahasında 3-1 kaybettiği Kasımpaşa mücadelelerini yönetti.

FIFA kokartlı hakem, Trabzonspor’un ise evinde Alanyaspor’u 1-0, konuk olduğu Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup ettiği maçlarda görev aldı.