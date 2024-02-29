Argela'nın yenilikçi çalışmalarına uluslararası ödül

Türk Telekom’un iştiraki Argela, yenilikçi çözümlerin ödüllendirildiği GTI Awards’ta ‘Yenilikçi 5G Hizmet ve Uygulama Ödülü’ kategorisindeki birinci oldu. Argela, Barcelona’da gerçekleştirilen GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde düzenlenen GTI Awards 2024’te, İHA ve Trafik Yönetim Sistemi ile ödüle layık görüldü.

Türk Telekom’un iştiraki Argela çalışmalarıyla önemli bir başarıya imza attı. Alanında uzman mühendisler ile 5G alanında yerli teknolojiler geliştiren Türk Telekom’un iştiraki Argela, Barcelona’da GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde düzenlenen GTI Awards’dan ödülle döndü. Argela, geliştirmekte olduğu İHA ve Trafik Yönetim Sistemi ile Yenilikçi 5G Hizmet ve Uygulama Ödülü’nün sahibi oldu.

Argela CEO’su İsmail Emanet, “Yeni nesil teknolojiler üzerine yerli mühendislerimizle Ar-Ge çalışmaları yürüterek, Türk Telekom’un öncülüğünde ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sunmak için çalışıyoruz. Ülkemizin, yerli ve milli unsurlarla 5G ve mevcut teknolojilerin ötesine geçme hedefine odaklandık. Bu kapsamda, inovasyona ve yeni nesil teknolojilerin uygulanmasına yönelik projeler üretiyoruz. İHA ve Trafik Yönetim Sistemi projemizle ile GTI Awards gibi uluslararası bir organizasyon tarafından Yenilikçi 5G Hizmet ve Uygulama kategorisinde ödül almak bizi gururlandırdı. Projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ödülün Türkiye için çalışan ve üreten herkese ilham kaynağı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Türk Telekom’dan İHA İnovasyon Projesi

Türk Telekom, Argela ile birlikte ticari İHA uygulamalarını ve 5G servislerini yaygınlaştırmak için Türk Telekom eSim, Yapay Zekâ Destekli İHA Trafik Yönetim Sistemi (İTY) ve 5G Haberleşme teknolojilerini içeren “İHA İnovasyon Projesi”ni başlattı. Proje kapsamında 5G ve Akıllı İTY sistemlerinin geliştirilmesi ve Türk Telekom ürünü eSim destekli İHA ve uygulamalarını yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Türk Telekom grup şirketi Argela ve onun Amerika’daki iştiraki Netsia, en yeni yerli teknolojileri geliştirerek bilgi ve iletişim teknolojilerinde öncü rolünü sürdürmeye devam ediyor, 5G ve mevcut teknolojilerin ötesine uzanan vizyon ile, yapay zekâ, kablosuz iletişim, sanallaştırma, otonom ve yönetim sistemleri ile 6G çağına şimdiden hazırlanıyor.