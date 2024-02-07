Arkas Spor, yarı finale yükseldi

CEV Volleyball Cup 2024 Play-Off çeyrek final ikinci maçında Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Olimpiakos'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Arkas Spor, yarı finale yükseldi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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CEV Volleyball Cup 2024 Play-Off çeyrek final ikinci maçında Arkas Spor, İzmir’de konuk ettiği Olimpiakos’u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

MDK
MDK
MDK
MDK

Hakemler: Slobodan Kovacevic (Karadağ), Eldar Aliyev (Azerbaycan)

Arkas Spor: Nikolay Kartev, Ulaş Onur Topbaşlı, Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Gyorgy Grozer, Burutay Subaşı (Ahmet Karataş, Halil İbrahim Yücel)

Olimpiakos : Koumentakis, Tzourits, Stern, Hidalgo, Pajenk, Travica (Karasavvidis, Tziavras, Dalakouras, Bonatto)

Setler: 25-23, 25-22, 25-21

Süre: 81 dakika (26, 27, 28)