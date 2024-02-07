Arkas Spor, yarı finale yükseldi
CEV Volleyball Cup 2024 Play-Off çeyrek final ikinci maçında Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Olimpiakos'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
CEV Volleyball Cup 2024 Play-Off çeyrek final ikinci maçında Arkas Spor, İzmir’de konuk ettiği Olimpiakos’u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Slobodan Kovacevic (Karadağ), Eldar Aliyev (Azerbaycan)
Arkas Spor: Nikolay Kartev, Ulaş Onur Topbaşlı, Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Gyorgy Grozer, Burutay Subaşı (Ahmet Karataş, Halil İbrahim Yücel)
Olimpiakos : Koumentakis, Tzourits, Stern, Hidalgo, Pajenk, Travica (Karasavvidis, Tziavras, Dalakouras, Bonatto)
Setler: 25-23, 25-22, 25-21
Süre: 81 dakika (26, 27, 28)