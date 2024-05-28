Armada Battle isimli çevrimiçi oyunu anne oğul 72 saat boyunca oynadı

Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde genç girişimciler tarafından geliştirilen Armada Battle isimli çevrimiçi oyun, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Başakşehirli Tuğba Çoban, uzun saatler bilgisayar başında oyun oynayan oğlu Ali Agah Çoban ile aile bağlarını daha da güçlendirmek için oyuna dahil olurken 72 saat boyunca aralıksız oyun oynayarak rekor kırdılar.

Başakşehir Belediyesi, teknoloji yatırımlarını güçlendirerek genç girişimcilere destek olmaya devam ediyor. 8 yıl önce genç girişimciler tarafından tasarlanan ve Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde geliştirilen Armada Battle isimli çevrimiçi oyun, kısa sürede geniş kitlelere yayıldı. Başakşehirli Ali Agah Çoban, uzun süre bilgisayar başında Armada Battle isimli çevrimiçi oyunu oynamaya başladı. Aile bağlarında kopukluk yaşandığını gören anne Tuğba Çoban da oyuna dahil oldu.

"72 saat aralıksız oyun oynadılar"

Oyunu sekiz yıl önce yapma fikrinin doğduğunu söyleyen Armada Battle Yöneticisi Salih Selim Belek, “İlk olarak Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde çalışmalara başladık. Başakşehir Belediyesi’nin desteğiyle oyunumuzu daha iyi bir seviyeye taşıdık. Yönetim panelinden kullanıcıların da oyunda kaldığı süreyi takip ediyoruz. İlginç bir şekilde bir kullanıcımızın 72 saat boyunca aralıksız olarak oyun oynadığını gördük. İletişim kurduğumuzda konunun çok daha farklı olduğunu anladık” şeklinde konuştu.

“Evde iki yabancı gibiydik”

Pandemi döneminde oyunu oynamaya başladığını söyleyen Ali Agah Çoban, “Gece gündüz bu oyunu oynuyorum. Sürekli bilgisayar başında olmamdan şikayetçiydi. Annem de dahil olmak istedi. Annem gündüzleri ben de geceleri oynamaya başladık. Bu aile içindeki bağlarımızı daha da çok kuvvetlendirdi. Şu an annemle daha samimiyiz. Evde iki yabancı gibiydik. Şuan baya iyiyiz ve birlikte aktivite de yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Oğluyla iletişim kurabilmek adına oyunu oynamaya başladığını belirten Tuğba Çoban, “Oğlum evin içerisinde yokmuş gibiydi. Oğlumla aynı evin içerisinde yaşadığımızı fark ettirmek istedim. Ben de oyuna dahil oldum” dedi.