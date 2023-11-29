Arnavutköy'de cadde ve sokaklar su altında kaldı

Arnavutköy'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Sular altına kalan yerler ve bir temizlik işçisinin tıkanan gideri açmak için verdiği mücadele cep telefonu kamerası ile görülendi.

Arnavutköy'de cadde ve sokaklar su altında kaldı
Editör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Arnavutköy’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Sular altına kalan yerler ve bir temizlik işçisinin tıkanan gideri açmak için verdiği mücadele cep telefonu kamerası ile görülendi.

İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı. Arnavutköy’de bazı mahallelerde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Sabah saatlerinde itibaren ara ara şiddetli sağanak yağış da etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Sular altına kalan yerler ve bir temizlik işçisinin tıkanan gideri açmak için verdiği mücadele cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman