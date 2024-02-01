Arnavutköylü genç başkan adayından, İBB'ye tepki

AK Parti’nin İstanbul’daki en genç adayı olan Arnavutköy Belediye Başkanı Adayı Mustafa Candaroğlu, Büyükşehir Belediyesi’nden bu dönem hizmet alınamadığını söyledi.

Hadımköy’de yapılan sohbet programında kadınlarla buluşan Mustafa Candaroğlu yaptığı açıklamada, “Öncelikle genç yaşımda, 39 yaşında başta beni bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim için ciddi bir onur kaynağı ancak bir o kadar da sorumluluğu yüksek bir süreç başlıyor. 16 yaşımdan bu yana siyasetin içerisindeyim, AK Parti’de de son 15 yıldır görev alıyorum. Aldığım süre çerçevesinde her daim insanlara hizmet etme olgusu zihnimde vardı. İnşallah bundan sonraki süreçte de aktif olarak Arnavutköy Belediye Başkanı olarak hemşerilerimize hizmet etme imkanını Mevla’m bize nasip eder. Arnavutköylü olduğumuz için Arnavutköy’ü tanıyan, bilen bir fert olduğumuz için inşallah önümüzdeki süreçte Arnavutköy’ümüz için hem projelerimizle hem çalışkanlığımızla hem gençliğimizle anılan bir belediye başkanı oluruz” dedi.

AK Parti’li genç siyasetçi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da eleştiride bulunarak, “Şu anki İBB yönetiminin Arnavutköy’ün yolunu bildiğine dahi şüphem var. Beş yıl içerisinde Arnavutköy’ü hizmete değil hezimete uğrattılar. Sadece Arnavutköy değil, çevre ilçelerimiz için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Bu 5 yıl içerisinde İBB’nin Arnavutköy’de yaptığı sadece 100 metrekare bir kreş. Fakat reklama ayırdığı bütçe belki 3-4 mahalleye daha kreş yapar. İnşallah karanlık günler geride kalacak ve önümüzdeki Türkiye yüzyılında İstanbul hak ettiği gerçek belediyeciliği tekrardan Murat Kurum Başkanımızla kazanmış olacak” dedi.