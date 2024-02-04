Arsenal evinde Liverpool'u 3-1 ile geçti

Premier Lig’in 23. haftasında Arsenal evinde karşılaştığı Liverpool’u 3-1’lik skorla mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Premier Lig’in 23. haftasında Arsenal ile Liverpool, Emirates Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı 1-1 tamamlanan karşılaşmadan Arsenal ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1’lik skorla galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin gollerini 14. dakikada Bukayo Saka, 67. dakikada Gabriel Martinelli ve 90+2 dakikada da Leandro Trossard kaydetti. Liverpool’un tek golünü ise 45. dakikada Gabriel kendi kalesinde gönderdi. Konuk takımda ayrıca 89. dakikada Ibrahima Konate kırmızı kart gönderdi.

Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Arsenal puanını 49’a çıkardı ve ikinci sırada yer aldı. Bu sezon ligde 4 maç sonra kaybeden Liverpool ise 51 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Premier Lig’de gelecek hafta Liverpool, Burnley’i konuk edecek. Arsenal ise deplasmanda West Ham United ile oynayacak.