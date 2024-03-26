ASELSAN'ın geliştirdiği AESA Uçak Burun Radarı F-16'ya takıldı

ASELSAN tarafından çip seviyesinden, son sistem entegrasyonuna kadar tamamen milli imkanlarla üretilen AESA Uçak Burun Radarı, F-16 savaş uçağına başarıyla takıldı.

ASELSAN'ın geliştirdiği AESA Uçak Burun Radarı F-16'ya takıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

ASELSAN tarafından çip seviyesinden, son sistem entegrasyonuna kadar tamamen milli imkanlarla üretilen AESA Uçak Burun Radarı, F-16 savaş uçağına başarıyla takıldı.

Milli havacılık teknolojilerinde tarih yazmaya devam ediliyor. ASELSAN’ın geliştirdiği AESA Uçak Burun Radarı, F-16 savaş uçağına başarıyla takıldı. AESA Radarı; eş zamanlı hava-hava ve hava-yer görevleri, çok sayıda hedef tespiti/takibi, görüş ötesi füze güdümü, yüksek çözünürlüklü yer görüntüsü oluşturma ve elektronik harp fonksiyonları ile uçaklara çok büyük yetenek kazanımları sağlaması bekleniyor.

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