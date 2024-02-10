Asker eğlencesi konvoyunda motosiklet üzerinde havaya ateş açan şahıs kamerada

Güngören’de asker eğlencesi konvoyunda motosiklet üzerindeyken havaya ateş açan şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Havaya ateş açtığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Güngören Genç Osman Mahallesi’nde 09 Şubat tarihinde asker eğlencesi konvoyu sırasında bir motosiklete 3 kişi binerek aralarından biri silahıyla havaya ateş açtı. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Gündem olan görüntülere ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde kimlik bilgileri tespit edilen Y.O. ve F.T. isimli yaşı küçük şahıslar ile motosiklet üzerinden silah ile havaya ateş açan M.C.A. isimli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan yaşı küçük Y.O. ve F.T. isimli şahıslar hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddelerinden gerekli cezai işlemler gerçekleştirilerek serbest bırakıldı. M.C.A. isimli şahıs ise hakkında “genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürme” suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.