Ataşehir Belediyesi'nde devir teslim töreni düzenlendi

Ataşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Onursal Adıgüzel, devir teslim töreniyle görevi Eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi’den devraldı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde Ataşehir Belediye Başkanı seçilen Onursal Adıgüzel, mazbatasını almasının ardından; 2009 yılından bu yana görevini sürdüren Battal İlgezdi’den Ataşehir Belediye Başkanlığı görevini teslim aldı. Ataşehir Belediyesi’nde düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Adıgüzel, Belediye Başkanlığını devraldığı Battal İlgezdi’ye bugüne kadarki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

“Allah utandırmasın“

Törende konuşan Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Önemli olan bizleriz. Burası Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi, kendi arkadaşıma belediyeyi devrediyorum ve onun gururunu yaşıyorum. Ben başarılar diliyorum. Hayırlı olsun diyorum. Allah utandırmasın” diye konuştu.

“Bayrağı daha ileriye taşıyacağız”

Düzenlenen törenle görevi devralan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, “ Değerli Başkanımla 2009’dan beri önemli mücadelelerimiz var. Kendisi kurucu belediye başkanımız, Ataşehir’e çok önemli emekleri oldu. Ataşehir mahallelerden oluşan bir ilçedeydi, 2009’da kurulan diğer ilçeler gibi şanslı değildi. Başkanımız sıfırdan başlayarak, çalışmaları çok önemli yerlere getirdi. Nasip olursa bizden ondan aldığımız bu bayrağı daha ileriye taşıyacağız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin sosyal belediyecilik anlayışını Ataşehirimizin 17 mahallesine yaymaya çalışacağız. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.