Av sezonunun son günlerinde balıkçıların yüzü güldü

Denizlerde 4.5 ay sürecek olan avlanma yasağı başladı. Av sezonun son günleri bereketli geçerken, büyük ve bol miktarda ağlara takılan Karadeniz somonu ve istavrit, balıkçıların yüzünü güldürdü. Karadeniz somonunun kilogramı Beylikdüzü’nde bulunan Balıkçı Kenan’da 120 liraya, istavrit ise 50 liraya kadar düştü.

Deniz canlıları popülasyonunun artması ve nesillerin korunması amacıyla konulan 4.5 aylık endüstriyel avlanma yasağı dün itibariyle başladı. Yasağın başlamasına sayılı günler kala balıkçıların ağlarına bol miktarda, Karadeniz somonu ve istavrit balığı takıldı. Bolluk sonrası Beylikdüzü’nde bulunan Balıkçı Kenan’da fiyatlar düştü. Karadeniz somonunun kilogramı 120 liradan, istavritin kilogramı ise 50 liradan vatandaşlara sunuldu.

Sezonla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Kenan Balcı, “ 10 gündür çok bereketli. Denizin suyu bazen balık olabiliyor. Bakın, 50 liraya istavrit var. Son günleri değerlendirelim, mevsimimiz çok güzel geçti. Bazı bilmeyen kardeşlerimiz, arkadaşlarımız ’mevsim iyi geçmedi’ diyebiliyor. Ama çok güzel geçti. 10 senedir balıkçı camiası çok memnun. 4’üncü ayın 15’inde avlanma yasağı başlıyor ama 9’uncu ayın 1’inde biz balıkçıların bayramı başlıyor. İstavrit 50 lira, lüfer yavrusu gibi. Karadeniz incisi somon 120 lira, uskumru 100 lira, sarpa 100 lira. Bu son günlerin bereketi. Herkes bu bereketten faydalansın” dedi.