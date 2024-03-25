Avcılar'da 6 katlı binanın çatısında yangın
İstanbul Avcılar'da 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
İstanbul Avcılar’da 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
Avcılar Gümüşpala Mahallesi Mutlu Sokak’ta bulunan 6 katlı binanın çatı katında saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında binanın çatısında hasar oluştu.