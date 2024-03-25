Avcılar'da 6 katlı binanın çatısında yangın

İstanbul Avcılar'da 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Avcılar'da 6 katlı binanın çatısında yangın
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

İstanbul Avcılar’da 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Avcılar Gümüşpala Mahallesi Mutlu Sokak’ta bulunan 6 katlı binanın çatı katında saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında binanın çatısında hasar oluştu.

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