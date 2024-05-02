Avcılar'da balkonu çöken 6 katlı binanın tahliyesine karar verildi

Avcılar’da 37 yıllık 6 katlı bir binanın balkonu çöktü. Belediye ekipleri daha önceden orta hasar tespiti yapıldığı belirlenen binanın tahliye edilmesine karar verdi.

Olay, Ambarlı Mahallesi’nde bulunan 37 yıllık 6 katlı bir binanın son katında yaşandı. Son katta bulunan dairenin balkonu kendiliğinden alt kattaki balkona çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, çökmenin yaşandığı binaya gelen belediye ekipleri ise kolonlarda inceleme yaptı. Bina yöneticisinden alınan bilgiler doğrultusunda apartmanda daha önce orta hasar tespiti yapıldığı öğrenildi. Ekipler tarafından binanın detaylı incelemesi yapılması için 36 dairenin tahliye edilmesine karar verildi. Binada oturanların ve gidecek yeri olmayanların ise ekipler tarafından otele yerleştirileceği öğrenildi.

“Ses duyduk, bina yıkıldı sandık”

Olayın yaşandığı binanın karşısında bulunan apartmanda oturan Gökhan Bozkurt, “Biz evde oturuyorduk. Birden ses duyduk bina yıkıldı sandık. Biz de aşağıya indik herhangi bir can kaybı var mı bakmak için. Ekipler geldi. Daha öncede birinci katta bir çökme olmuştu. Burası en eski yapılardan birisi burada” dedi.