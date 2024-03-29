Avcılar'da koca dehşeti: Eşini silahla vurarak öldürdü

Avcılar'da bir şahıs, 3 çocuğunun annesi olan eşini silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Avcılar'da koca dehşeti: Eşini silahla vurarak öldürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Avcılar’da bir şahıs, 3 çocuğunun annesi olan eşini silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mektep Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerindeki bir apartmanda ikamet eden 3 çocuk sahibi Vehbi Yıldız, eşi Serap Yıldız’ı henüz bilinmeyen bir nedenle silahla vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vehbi Yıldız, polis ekiplerince gözaltına alınırken sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası Serap Yıldız’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaparken Serap Yıldız’ın cenazesi savcı ve polisin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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