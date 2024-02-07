AXA Sigorta'dan deprem bölgesine ziyaret

AXA Sigorta, ülkemizin 11 ilini etkileyen ve asrın felaketi olarak tanımlanan depremlerin yıl dönümünde bölgedeydi. Şirket yöneticileri, hüzünlü ama bir o kadar da umut dolu olduğunu belirttikleri ziyarette hem birinci yılında depremin sigorta sektörüne etkilerinden bahsettiler hem de Hatay’da hayata geçirdikleri Büyükdalyan Tüm Kalplerde İlköğretim Okulu’nun inşaatını ziyaret ettiler.

Sigorta sektörünün önde gelen şirketlerinden AXA Sigorta, asrın felaketi olarak literatüre geçen depremin birinci yılında bölgedeydi. Yaşanan felaketin ilk gününden beri bölgeye sıklıkla ziyaretler gerçekleştiren ve desteklerini esirgemeyen Şirket, depremin yıl dönümü olan bu zorlu günde de sahada acente ve sigortalıları ile buluştu ve yeni dönem ihtiyaçları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) yönetimi ve sektörün üst düzey yöneticileri 5 Şubat’ta depremin merkez üsleri Kahramanmaraş ve Hatay’ı ziyaret etti. AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken’in de TSB Yönetim Kurulu Üyesi olarak hazır bulunduğu ziyarette bölgeden canlı bağlantılar gerçekleştirildi. Yayında “Depremlerin üstünden bir yıl geçti. Bugün geldiğimiz noktada deprem bölgesinde halkımızın umutla geleceğe hazırlanmaya başladığını görüyoruz. Kolay değil, asrın felaketiyle karşı karşıyayız. Bu ziyaret bizim için çok hüzünlü ama bir o kadar da umutlu’’ diyerek görüşlerini paylaşan Yavuz Ölken, sigorta sektörünün deprem vesilesiyle edindiği öğretilere de değindi.

Ölken, “Sigorta sektörü olarak hasar ödemeleri vasıtasıyla yaraların büyük bir kısmını sarabiliyoruz. Fakat sektörümüzün finansal anlamda da güçlü olması gerekiyor. Deprem tüm sektörümüze hem mevcut modellemelerimizi yeniden yapılandırmamız için hem de sahip olduğumuz riskleri nasıl yönetmemiz gerektiğini bir daha değerlendirmemiz adına bizlere çok önemli dersler verdi. Bugün ise; reasürans arzının düştüğü bir dönemde Türk Sigorta sektörü olarak, reasürans maliyetinin iki üç kata varan farkını ödeyerek yüksek korumalar alıp faaliyetlerimizi devam ettiriyor ve her türlü doğal afete hazırlıklı olabilmek için çalışıyoruz’’ dedi.

Sigorta eğitiminin üniversite hatta lise müfredatlarına girmesi gerektiğine dikkat çeken AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemizde sigorta maalesef bir gider kalemi hatta bir masraf olarak görülüyor. Hayatımızı sürdürülebilir kılmak için çok önemli bir yatırım olan sigortayı tabana yaymak, bilinirliğini ve faydasını aktarabilmek için çalışmalarımıza var gücümüzle devam edeceğiz. Umuyor ve temenni ediyorum ki gelecek nesillerde sigorta bilincinin tabana yayılması için eğitim sistemimizde sigorta müfredatlarda yer alsın ve böylece ‘sigortalı yaşam kültürü’ aşılanabilir olsun.”

Ölken’in bölge ziyaretine, depremin yıl dönümü olan 6 Şubat’ta şirket yöneticileri de eşlik etti. AXA Sigorta Satış, Pazarlama ve Sağlık Başkanı Sanem Çıngay Buçukoğlu, AXA Sigorta Hukuk, Rücu, Uyum ve Kurumsal Sorumluluk Başkanı Onur Koçkar, AXA Sigorta İnsan Kaynakları Başkanı Zeynep Ergenç, AXA Sigorta Kurumsal Sorumluluk, Sürdürülebilirlik ve İç İletişim Müdürü Erdal Serbest, AXA Sigorta Güney Anadolu Bölge Koordinatörü Cenk Demirci, AXA Sigorta Güney Anadolu Bölge Satış Müdürü Mehmet Şimşek’in ve AXA Sigorta Güney Anadolu Bölge Satış Müdür Yardımcısı Ali Yolcu’nun da katıldığı ziyarette asrın felaketinden etkilenen bölge halkının yanında olmak ve yaralarını sarmalarına destek olmak amaçlandı. Şirket yöneticileri, şirket çalışanlarının ve acentelerinin topluma farklı açılardan da faydalı olabilmek için Hatay’da hayata geçirdikleri Büyükdalyan Tüm Kalplerde İlköğretim Okulu’nun inşaat alanını ziyaret ettiler.

Proje lideri AXA Sigorta Hukuk, Rücu, Uyum ve Kurumsal Sorumluluk Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Onur Koçkar, “Bugün depremin yıl dönümünde toplum için faydalı bireylerin yetişmesine ortam oluşturacak olan okulumuzun inşaatında bir aradayız. Şehrin tekrardan ayağa kalkabilmesine katkı sağlamak için kurduğumuz okulun bitmesine az bir süre kala bölge halkının yaşamına bir nebze de olsa fayda sağlayacak olmanın gururunu yaşıyoruz. 2024 - 2025 eğitim öğretim yılında aktif bir şekilde hizmet verebilmek için var gücümüzle çalıştığımız okulumuzun tüm bölgeye hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.