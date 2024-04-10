Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayram namazı

İstanbul'da bayram coşkusu yaşanırken, bayram namazı için binlerce vatandaş Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayram namazı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan

İstanbul’da bayram coşkusu yaşanırken, bayram namazı için binlerce vatandaş Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne akın etti.

11 ayın sultanı Ramazan ayının bitmesinin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’da da bayram hareketliliği yaşanıyor. Çok sayıda vatandaş bayram namazı için de sabahın erken saatlerinden itibaren Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne akın etti. Namazdan önce caminin içi dolarken, içeriye giremeyen vatandaşlar avluda bayram namazını eda etti.

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