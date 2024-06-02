Ayvacık açıklarında 14 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 14 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık açıklarında 14 kaçak göçmen yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 14 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botları ‘TCSG-6’ ve ‘KB-20’ tarafından lastik bot içerisindeki 3’ü çocuk, 14 kaçak göçmen yakalandı.

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Kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.