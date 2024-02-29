Ayvacık açıklarında 14'ü çocuk, 42 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 14'ü çocuk, 42 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık açıklarında 14'ü çocuk, 42 kaçak göçmen yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 14’ü çocuk, 42 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu ‘KB-111’ tarafından hareket halindeki lastik bot içinde 14’ü çocuk toplam 42 kaçak göçmen yakalandı.

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Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.